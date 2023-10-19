Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince lise öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince lise öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem ve yangınlara karşı eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirildi.

Lise öğrencileri için okul bahçesi ve sınıflarında düzenlenen tatbikatının ardından, afet farkındalığı eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitimde öğrencilere, afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar, afet bilinci, yaşam çevresindeki riskler, yapısal olmayan risklerin azaltılması, afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afet sonrası temel ihtiyaçlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere yönelik deprem anı uygulaması ve bina tahliyesi gerçekleştirildi.