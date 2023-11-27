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        Kırşehir'de fırtına hasara yol açtı

        Kırşehir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binalarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:22
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        Kırşehir'de fırtına hasara yol açtı
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        Kırşehir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binalarda hasar oluştu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi, kentte meydana gelen fırtına nedeniyle maddi hasar kaynaklı 78 ihbar aldı.

        Gün boyunca zaman zaman saatteki hızı 100 kilometreyi aşan fırtına, bina, okul, spor salonu ve fabrika gibi yapılarda maddi zarara yol açarken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

        Bazı mahallelerde apartmanların ve müstakil evlerin çatıları uçtu. Çatılardan kopan bazı parçaların kara yoluna savrulması ulaşımı kısa süreli aksattı.

        Kuşdilli Mahallesi'ndeki Güvercinlik Camisi'nin yanı sıra Akpınar Hacıselimli ve Çiçekdağı Beşikli köy camilerinin minarelerinde ve çevresinde hasar oluştu.

        Kent genelinde fırtına nedeniyle, 25 çatı uçması, 31 ağaç ve direk devrilmesi, 2 trafik kazası meydana geldi. Ayrıca, 10 araç binalardan kopan parçalardan zarar görürken, Meram Elektrik Dağıtım AŞ de 10 elektrik direği ve trafodaki arızaya müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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