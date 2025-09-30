Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi

        Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı.

        Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince Yunus Emre'nin anıt mezarında düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunarak çilehane ziyaret edildi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk tasavvuf edebiyatında kendine özgü üslubuyla kalıcı bir yer edinen Yunus Emre'nin yalnızca şair değil, insanlığın özünü yakalamış bilge olduğunu söyledi.

        Onun inanç ve düşüncelerini davranışlarıyla bütünleştirerek insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, sevgiye ve hoşgörüye davet ettiğini, hayatı boyunca dil, din ve ırk ayrımı gözetmediğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Yunus Emre, çağdaşlarının aksine Anadolu insanına anlaşılmaz ve karmaşık ifadelerle değil, sade bir dille seslenmiştir. O, şiirlerinde sade Türkçe kullanarak, Arapça ve Farsçanın edebiyat dili olarak öne çıktığı bir dönemde Türkçenin zenginliğini ve anlatım gücünü ortaya koymuştur. Bu sayede şiirleri yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış, günümüze kadar ulaşmıştır. ​Onun sözleri toplumsal barışın, karşılıklı saygının ve kardeşlik duygusunun güçlenmesine yüzyıllar boyunca katkı sağlamıştır. Bugün de Yunus'un çağrısı bizleri, farklılıklarımızı anlamaya ve dünyaya ortak vicdanla bakmaya davet etmektedir. ​Gönüllere sevgiyi, dillerimize hoşgörüyü, hayatlarımıza hikmeti nakşeden Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle anıyorum."

        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek'in de konuşma yaptığı program, Yunus Emre şiirlerinin okunması ve alıç dağıtılmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuk...
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuk...
        Kırşehir'de "Ahilik Temelli Girişimcilik Eğitimi" verildi
        Kırşehir'de "Ahilik Temelli Girişimcilik Eğitimi" verildi
        Anne ve babasını öldüren, 2 kuzenini de yaralayan şüpheli tutuklandı
        Anne ve babasını öldüren, 2 kuzenini de yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutukland...
        Kırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutukland...
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı
        Ticaret Bakanı Bolat Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde konu...
        Ticaret Bakanı Bolat Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde konu...