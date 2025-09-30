Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:19
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamında yapılan operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenilen Irak uyruklu A.E.A (36) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

