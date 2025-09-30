Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamında yapılan operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenilen Irak uyruklu A.E.A (36) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
