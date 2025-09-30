Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamında yapılan operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenilen Irak uyruklu A.E.A (36) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

