        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        "Davulun efsanesi" Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer, memleketi Kırşehir'de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:17
        "Davulun efsanesi" Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti
        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer, memleketi Kırşehir'de hayatını kaybetti.

        Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanan, önce Kırşehir'de, ardından İzmir'de hastanede tedavi gören 67 yaşındaki davul ustası Göçer, dün yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.

        Evinde vefat eden Göçer'in cenazesinin yarın Kaman'da defnedilmesi bekleniyor.

        Göçer, 2020'de layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

        Çocukluğunda soba borusu, teneke ve plastik bidonlara vurarak davulculuk mesleğine adım atan Göçer, bu sanatı oğluna ve torununa da öğreterek nesilden nesle devam etmesi için gayret gösterirken, Abdal ustalarının en önemli özelliği olan mütevazılığıyla da gönüllerde taht kurdu.

        Neşet Ertaş'tan sonra "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ikinci Kırşehirli ünvanına sahip "davulun efsanesi" Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ederek gençlere örnek oldu.

        Bozlak ustası, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın tavsiyesiyle Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2001'de kurulan Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nda 2005'ten itibaren davuluyla yer alan Göçer, Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika ve Tayland gibi birçok ülkede konserlerde sanatını icra etti.

        Abdal kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için Türkiye genelinde de sayısız konsere katılan Göçer, ilerleyen yaşına rağmen düğünlerde, etkinliklerde adeta davulunu konuşturmayı sürdürdü.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin yetiştirdiği müstesna değerlerden biri olan, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustamız Adem Göçer'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Abdallık geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak, kadim kültürümüzü gelecek nesillere aktaran kıymetli sanatçımızın aramızdan ayrılışı yalnızca Kırşehir'imiz için değil, tüm kültür mirasımız için büyük bir kayıptır. Adem Göçer ustanın bıraktığı manevi miras ve bu topraklara ait ritimler daima yaşamaya devam edecektir. Merhuma şahsım ve Kırşehir halkı adına Allah'tan rahmet, Göçer ailesine, tüm sevenlerine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

