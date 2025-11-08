"Davulun efsanesi" Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer, memleketi Kırşehir'de hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanan, önce Kırşehir'de, ardından İzmir'de hastanede tedavi gören 67 yaşındaki davul ustası Göçer, dün yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.

Evinde vefat eden Göçer'in cenazesinin yarın Kaman'da defnedilmesi bekleniyor.

Göçer, 2020'de layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Çocukluğunda soba borusu, teneke ve plastik bidonlara vurarak davulculuk mesleğine adım atan Göçer, bu sanatı oğluna ve torununa da öğreterek nesilden nesle devam etmesi için gayret gösterirken, Abdal ustalarının en önemli özelliği olan mütevazılığıyla da gönüllerde taht kurdu.

Neşet Ertaş'tan sonra "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ikinci Kırşehirli ünvanına sahip "davulun efsanesi" Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ederek gençlere örnek oldu.