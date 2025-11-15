Habertürk
        Kırşehir'de yem karma makinesinin içine düşen işçi öldü

        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.

        15.11.2025 - 21:16
        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.

        Bağbaşı Mahallesi'nde özel mandırada çalışan yabancı uyruklu M.M.İ (26), dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

