Kırşehir'de yem karma makinesinin içine düşen işçi öldü
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.
Bağbaşı Mahallesi'nde özel mandırada çalışan yabancı uyruklu M.M.İ (26), dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.