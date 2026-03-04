Canlı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 16:06
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklandığı tespit edilen E.A'yı operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

