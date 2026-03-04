Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklandığı tespit edilen E.A'yı operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

