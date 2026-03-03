Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:46
        Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Mucur ilçesi yakınlarında 2 farklı adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol ele geçirdi.

        Şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.



