        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        TDV Kırşehir Şubesince 50 yetim giydirildi

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi kadın gönüllüleri tarafından 50 yetime kıyafet desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:43
        TDV gönüllüleri, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yetimlerle bir araya geldi.

        Bağışçıların ve gönüllü kadınların desteğiyle yetimlerin kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılandı.

        Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, 50 yetim çocuğun giydirildiği programa katılarak, çocuklarla yakından ilgilendi.


        Çocukların yüzünün güldüğünü ve soğuk kış günlerinde yeni kıyafetlerini kullanacaklarını vurgulayan Tekin, "Hayırseverlerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle 50 evladımızın kışlık ihtiyaçlarını karşılamanın huzurunu yaşıyoruz. En kısa sürede 50 yetim yavrumuzu daha giydireceğiz. Bu kış dönemi için temel hedefimiz minimum 100 evladımıza ulaşmak ve onların kış günlerini sıcak geçirmelerini sağlamak. Bu iyilik hareketinin lokomotifi olan ve gece gündüz demeden kendi emekleriyle bu kaynağı oluşturan TDV tadın gönüllülerimize hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

