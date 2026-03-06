Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin yaptığı çalışmalarla tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, Ankara ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.K, B.Ö. ve A.C.E, gözaltına alındı.

        Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

