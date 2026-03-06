Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarla tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, Ankara ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.K, B.Ö. ve A.C.E, gözaltına alındı.
Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
