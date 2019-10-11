Erasmus Proje tanıtım toplantısı yapıldı

Kırşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların yürüttükleri Erasmus+ projelerini tanıtmak ve bu projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere Erasmus Günleri Toplantısı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve ‘Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında’ projesinin tanıtım videosunun izlenmesi ile başlayan programda 20162019 yılları arasında Erasmus Projesi, yapmış okulların sunumları izlendi.

Vali İbrahim Akın, faydalı projelerin eğitime katkısının büyük olduğunu söylediği açıklamasında;

“Erasmus gibi faydalı projelerin eğitime katkısı büyüktür. Bu projeler, özellikle öğrencilerimiz için çok daha faydalı olmaktadır. Yabancı ülkeleri gidip görerek tanımak, karşılıklı kültür alışverişi yapmak ve öğrencilere verdiği öz güven açısından bu tür projeler önemlidir. Çocuklarımız tecrübeleniyor, kendine güvenleri artıyor ve bu projeler kendilerini geliştirmeye yardımcı oluyor"dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Vali İbrahim Akın tarafından hayata geçirdiği projelerle Hindistan’da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından “Küresel Öğretmen Ödülü”ne layık görülen Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdiresi Aynur Bayazıt ile eTwinning Ulusal Kalite Etiketi Ödülünü kazanan proje sorumlusu Ramadan Mıhçı’ya ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

KIRŞEHİR 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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