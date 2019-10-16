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STK Temsilcilerinden ortak deklarasyon

İHA

– Kırşehir'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcileri bir araya gelerek 'Barış Pınarı Harekat'ına destek açıklaması yaptı.

STK Temsilcilerinden ortak deklarasyon

– Kırşehir’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcileri bir araya gelerek ‘Barış Pınarı Harekat’ına destek açıklaması yaptı.
Ticaret Borsasında yapılan açıklamaya, TSO, Kaman TSO, Mucur TSO, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası, Barolar Birliği, Türk İş, MemurSen, Hak İş, Kamu Sen destek verdi.
Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamada, Türkiye’nin sınır ötesinde amacının bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör unsurlarının ortadan kaldırılmak olduğu ifade edildi.
STK Temsilcilerinin Kırşehir’de ortak deklarasyonunu Mucur TSO Başkanı Ferhat Çağlayan okudu. Çağlayan, yaptığı açıklamada; “Bölgeyi OKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak bölgede huzur, güven ve barış ortamının yeniden tesis edilmesi ortak amaçtır”dedi.
Devletin aldığı kararın STK’lar tarafından desteklendiğini ifade eden Çağlayan, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Türkiye, uluslar arası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Harekat, evrensel hukuk ve BMGK terörle mücadele kararı ile BM sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Terör örgütlerinin giderek artan insan hakları ihlalleri, bölgede sürekli de tepkinin artmasına neden olmaktadır. Masum insanları katleden ve ülkemizde oluşturulan terör guruplarına sessiz kalmamızı kimse bekleyemez. Harekatla birlikte yurtlarını terk etmiş Suriyelilerin de dönüşüne zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin de elinde bulunan imkanları bölge için nasıl seferber ettiğini dünya kamu oyu gördü.
Bizim tarafımız, huzur ve kardeşlikten yanadır. Bu nedenle Türkiye tarafından başlatılan her harekat, bölge halkı tarafından da desteklenmektedir. Gün sessiz kalma günü değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Sosyal medya hesapları üzerinden oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğine karşı da vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Aynı medeniyetin, aynı kültürün , aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez.”

KIRŞEHİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

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