Anadolu'nun Plajı Savcılı'da, flamingolar görüldü

Anadolu'nun Plajı olarak bilinen Savcılı Plajı bölgesine ilk defa gelen flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Kırşehir'in Kaman ilçesi sınırlarında yer alan bölgeye ilk defa gelen Flamingolar ile ilgili konuşan Savcılı Büyükoba Köyü muhtarı Üçler Üçkol, plaja gelen ziyaretçilerin güzel manzaralara tanık olduğunu belirterek, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu'nun Plajı olarak bilinen Savcılı plajında şölen oluşturan flamingolara tanıklık eden doğa fotoğrafçıları ise filamingoların oluşturduğu her anı kare kare fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz’i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip. Bölgede İl Özel İdaresi ve Ahiler Kalkınma Ajansı arasında “Savcılı Plajı Sahil Şeridi Düzenlemesi Projesi ” destek protokolü imzalanmasının ardından, mesire alanı, çocuk oyun parkları, cafe ve restoranlar, mescid, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümlerde iyileştirmeler yapılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

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