Kış aylarında neden güneş kremi kullanmalıyız? 0:00 / 0:00

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Vücuttaki en büyük organ olan derinin pek çok görevi var. İç organları kaplayan deri, olası yaralanmalara karşı vücudu korur, fazla su ve sıvı kaybını önler ve vücudun D vitamini sağlamasına yardımcı olur. Bunun yanında hem bakteri gibi mikroplara karşı hem de zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı koruyucudur. Öte yandan vücut sıcaklığını kontrol etmeye yardımcıdır.

CİLT KANSERİ EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR? Birçok nedenden dolayı ciltte oluşan kötücül (malignant) büyümeye cilt kanseri veya deri kanseri deniliyor. Türk Kanser Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, cilt kanserlerinin en önemli nedeni, cildimizde oluşan güneşe bağlı hasarlardır. Cilt kanserleri vücudumuzun her yerinde görülmekle birlikte en sık güneş hasarlarının yoğun olduğu yerlerde görülür. Güneşe en sık maruz kalan yüz, boyun, kol ve bacaklar cilt kanserlerinin en sık görüldüğü yerlerdir. CİLT KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? Deri kanserinin esas nedeni güneşten gelen ultraviyole ışınlarıdır. Mor ötesi ışın veren elektrik lambaları ve bronzlaştırıcı suni ışık kaynakları da deri kanserlerine neden olabilir. Ultraviyole ışınlarına karşı dünyayı koruyan ozon tabakasının incelmesinin de deri kanserlerinde ciddi bir artışa neden olduğu bilinen bir gerçektir. En çok risk altında olanlar: - Açık tenliler,

- Derilerinde kolayca çillenme olanlar,

- Çok fazla sayıda beni olanlar ve bunların değişik şekil ve boyutta olması,

- Ailesinde deri kanseri bulunanlar. Bir veya birden fazla birinci derece akrabasında (anne- baba, kardeş veya çocuğu) melanom cilt kanseri görülen kişilerde risk daha yüksektir. Melanom olan kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda ailesinde aynı hastalık görülmektedir,

- Açık havada fazla zaman geçirenler,

- Ekvatora yakın bölgelerde, yüksek rakımlı veya yıl boyunca yoğun güneş ışığına maruz kalanlar.



Bunların dışında,

- Herhangi bir sebeple radyoaktif ışın tedavisi (radyoterapi) uygulamaları,

- Uzun yıllar iyileşmeden kalan açık yaralar,

- Katran, zift, arsenik vs. gibi kimyasal karsinojen maddelere kronik şekilde maruz kalma,

- Kronik mikrotravmalara maruz kalma gibi nedenlerle de deri kanserleri gelişebilir.

NE ZAMAN CİLT KANSERİNDEN ŞÜPHELENİLMELİ? Cilt kanserinin en önemli belirtisi deride yeni bir leke veya lekenin büyüklüğü, şekli veya rengindeki değişikliktir. Diğer bir önemli işaret, cilt lekesinin ciltteki diğer lekelerden farklı gözükmesidir. Bu uyarı işaretlerinden birini gözlemlemeniz durumunda vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz. Ciltte kendini gösteren diğer belirtiler:



- İyileşmeyen yara

- Pigmentlerin lekenin dışına taşarak etrafındaki deriye yayılım göstermesi

- Kırmızılık veya sınırının ötesinde yeni bir şişlik

- Hassasiyetin artması- kaşıntı, hassasiyet veya ağrı

- Benin yüzeyinin değişmesi- tümsekleşme, kanama ya da nodül veya yumru şeklinde görünüm

- Normal bir benle melanom arasındaki farkı ayırt etmek bazen zor olabilir. Bu durumda doğru olan en kısa zamanda uzman bir dermatoloğa başvurmaktır.

ERKEKLERDE RİSK DAHA FAZLA Ülkemizde deri kanserlerinin sıklığına ilişkin sağlıklı istatistik veriler olmasada biliniyor ki cilt kanseri tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanserler arasındadır. Ülkemizde cilt kanserleri türlerinden biri olan melanom, son 30 yılda yüzde 237 oranında artış göstermiştir. Diğer organlara yayılım gösteren melanom, tüm cilt kanseri ölümlerinin çoğunluğunu oluşturur. Melanom dışı cilt kanserleri grubunda yer alan bazal ve yassı kanserler arasında daha çok bazal hücreli kanserler sık görülür. ABD'de her yıl 1 milyon yeni vaka görülürken bu oran Türkiye'de her 100 bin erkekte 1,9, her 100 bin kadında ise 1,3 görülme sıklığına sahiptir. Yani erkek cinsiyette risk kadınlara oranla daha yüksektir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte güneşe maruziyetin daha fazla olmasının etken olduğu düşünülmektedir. Cilt kanserinde yaşam kaybı oranı ise her 100 hastada 1 olarak tahmin edilmektedir. BENLER VE KANSER Hemen hemen herkesin vücudunda görülebilen, renkleri beyazdan siyaha, boyutları küçükten büyüğe değişebilen benler aslında sağlık için zararlı oluşumlar değildir. Ancak renk ve şekil değiştirerek cilt kanserlerinin öncüsü olabilirler. Hastanın hekime başvurması için gerekli durumlar: 1- Benin renginde koyulaşma, koyu siyaha dönme,

2- Aniden büyüme,

3- Konturlarının düzensizleşmesi (şekilsiz bir hal alması),

4- Etrafında daha küçük başka benlerin aniden çıkması. Benlerdeki diğer şüpheli değişiklikler:



· Soyulma,

· Kaşıntı,

· Bendeki pigmentlerin çevre dokuya yayılması,

· Akıntı veya kanama.

KANSERLİ BENİN GÖRÜNÜŞÜ DEĞİŞİR Kanserli benlerin görünüşü önemli ölçüde değişir. Bazı benler yukarıdaki değişikliklerin hepsine sahip olabilirken diğer benler sadece bir iki anormal özellik taşıyabilir. Bunların oluşması kanser oluştuğunu göstermez ancak bir risk faktörünün oluştuğunu ve bir dermatoloğa gidilmesi gerektiğini düşündürür. Bundan sonra hekim kriterleri geçerlidir. Çıplak gözle veya dermatoskop denilen cihazla yapılan hekim muayenesinden sonra benin çıkartılması, biyopsi alınıp alınmaması kararı verilir. Risk oluşmuş olsa da benin erken dönemde çıkartılması hastalığın tedavisi için yeterli olabilir. BENLER YILLAR İÇERİSİNDE KAYBOLABİLİR Melanom her zaman ben olarak ortaya çıkmaz ve normal görünüşlü ciltte de ortaya çıkabilir.

Normal benler genellikle bronz, kahverengi, siyah gibi tek bir renktir ve beni etrafındaki deriden ayıran kesin bir çizgi vardır. Oval veya yuvarlak şekilde olan bu benlerin çapı genellikle 6 milimetreden küçüktür. Kişilerde genellikle 10 ile 50 arasında ben vardır. Bu benlerin çoğu 40 yaşına kadar oluşur. Benlerin şekli zaman içerisinde değişebilir ve bazı benler yaş ilerledikçe kaybolabilir.