Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Kaynaşlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Kaynaşlı Bölge Trafik Amiri Komiser Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada, uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışma olduğundan trafik D-100 kara yolundan sağlanıyor. Mevsim itibarıyla zorlu bir geçiş olduğu için kış lastiği burada oldukça önem kazanıyor. Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Kış lastiği sadece yasal zorunluluğu değil sürücülerin can güvenliği için oldukça önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz."

Bu arada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulamasını sürüdürüyor.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguluyor.

CEZASI 715 TL

1 Aralık’tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması’ başladı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne trafik polisleri, Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kar lastiği olmayan ticari araçlara ise 715 lira para cezası kesilecek.

Sürücüler yapılan uygulamadan memnun olduklarını, kış lastiklerini taktıklarını söyledi. Uygulama esnasında konuşan Malkaralı bir vatandaş, "Herhangi bir sorunumuz yok. Günler öncesinden kış lastiklerimizi taktırdık” dedi.

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