La Nina ne demek?

La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir. Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez. Fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

Uzmanların bu yıl La Nina'lı bir kış olacak açıklamasının ardından vatandaşlar La Nina hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

La Nine kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. Sadece Türkiye değil aslında ABD Batı kıyılarında da soğukluk artışı yükselmiş durumda. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.

LA NİNA ETKİSİ

Ülkemizde ocak ayının sert geçmesi beklenirken şubat ayı itibarıyla da ılıman bir havanın etkili olması uzmanların tahminleri arasında yer alıyor. Çünkü, 30 senenin ardından en uzun süren La Nina yılları artık etkisini kaybedecek.