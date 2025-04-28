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        Kısalar Festivali DasDas'ta

        Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerin yer aldığı, sanatçılar için yeni bir üretim ve paylaşım alanı açmayı hedefleyen Kısalar Festivali, 12-15 Haziran tarihleri arasında DasDas'ta gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:21
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        Kısalar Festivali DasDas'ta
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        Kapılarını açtığı ilk günden bu zamana kadar birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde ağırlayan DasDas, Haziran ayında yepyeni bir festivale ev sahipliği yapacak. Bu sene ilk kez gerçekleşecek Kısalar Festivali, kısa formunun da uzun oyunlar kadar etkileyici ve güçlü bir anlatım aracı olabileceğini göstermek, sanatçılar için yeni üretim alanları yaratmak ve sahne sanatları alanındaki profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor.12-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak festivalin bu seneki temaları Her Yerde Faşizm, Göç, Teknoloji ve İletişimsizlik, Kent Kültürü ve İnsan, Çevresel Kıyamet olarak belirlendi. Festivale başvurular performans, atölye ve yazarlık olmak üzere üç ayrı başlık altında kabul ediliyor. Dört gün boyunca oyuncuların, yazarların, yönetmenlerin, dansçıların, koreografların ve daha birçok alanda üretim yapan sanatçıların bir arada olduğu, izledikleri üzerine tartıştığı, atölye çalışmalarıyla birlikte ürettiği ve gerçekleştirilecek panellerde birbirinden öğrenecekleri bir alan açmayı planlayan Kısalar Festivali’nin yıl içinde büyüyerek ve gelişerek kentin farklı noktalarında seyirciyle buluşması en büyük hedefler arasında yer alıyor.

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