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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' prömiyer yaptı

        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' prömiyer yaptı

        Zorlu PSM yapımı 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere'nin prömiyeri dün akşam gerçekleşti. Kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi? sorularına cevap arayan oyun ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:17
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        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere'
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        Geçtiğimiz sezon dördüncü dönemine devam PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelen ve bu sene Zorlu PSM yapımı olarak %100 Studio’da prömiyerini gerçekleştiren Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Kısık Ateşte Düdüklü Tencere bu sezon metin ve rejisel düzenlemelerle tek perde ve 60 dakikalık bir formatta sahneleniyor. Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği, Aylin Alıveren’in dramaturjisini üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan’ın yer alıyor.

        9-23 Mart ile 20 Nisan matine/suare olarak Zorlu PSM %100 Stuido’da gerçekleştirilecek Kısık Ateşte Düdüklü Tencere etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de satışta.

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        #Zorlu PSM
        #Kısık Ateşte Düdüklü Tencere
        #tiyatro
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