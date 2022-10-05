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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 77 yaşındaki koca 'Kıskançlık' tartışmasında 40 yaşındaki karısını öldürdü -En son haberler
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Kendisinden 37 yaş küçük karısına "kıskançlık" kurşunu!

Ankara'da kendisinden 37 yaş küçük karısı ile 'kıskançlık' yüzünden tartıştığı iddia edilen koca, tabancayla dehşet saçtı. 77 yaşındaki Muzaffer Ç., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, eşini 7 kurşunla öldürdü

Ankara'da 77 yaşındaki koca 'Kıskançlık' tartışmasında 40 yaşındaki karısını öldürdü -En son haberler
"Kıskançlık" tartışmasında karısını öldürdü
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AA

Ankara'da karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

TABANCAYLA 7 KURŞUN

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.

Dilek Ç.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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