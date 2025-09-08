Kitap fuarları edebiyat rüzgarı estirecek

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlediği ve her biri kendi bölgesinin en önemli kültürel etkinliği haline gelen Tüyap Kitap Fuarları, ikinci yarı fuar takvimini açıkladı. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin kültürel yaşamına büyük katkı sunacak olan fuarlar, yayınevlerine okurlarıyla doğrudan buluşma, kitapseverlere ise on binlerce esere ulaşma ve sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı sağlayacak.

Karadeniz'in en büyük kitap buluşması 10. kez kapılarını açıyor

Bölgenin en kapsamlı kültür etkinliği olan Karadeniz Kitap Fuarı, 27 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan fuar, Karadeniz’in çeşitli kentlerinden gelecek on binlerce okuru 250’ye yakın yayınevi ve yüzlerce yazarla buluşturacak. Fuar, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, atölye ve imza günlerinden oluşan zengin bir etkinlik programıyla bölgenin kültürel nabzını tutacak.

Diyarbakır'da kültür ve edebiyat şöleni

Güneydoğu Anadolu'nun kültür ve sanat hayatının kalbinin atacağı Diyarbakır Kitap Fuarı, 18 - 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlere ev sahipliği yapacak. Şehrin modern kimliğinin ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan fuar, sektörün önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını bölge okurlarıyla bir araya getirecek. Fuar, ziyaretçilerine yeni eserler keşfetme ve yazarlarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatacak.