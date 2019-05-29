Kitap geliri KOREV'e

Almula Merter Churm, 2014'te evlendiği İngiliz Robert Churm ile birlikte iki kardeşi evlat edinmişti. Almula Merter Churm, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla yazdığı 'Dokuy Ay On Gün' adlı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma sürecini anlattı.

51 yaşında anne olma sevincini yaşayan Almula Merter Churm, kadınlara "Hayallerinizin peşinden giderseniz istediğiniz her şeyi başarırsınız" mesajı verirken 'Dokuz Ay On Gün'ün kendi payına düşen gelirini Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'ne (KOREV) bağışlayacağını açıkladı.