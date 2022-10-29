Kurt Efe 6 aylık oldu

2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. İlk kez baba olma sevincini yaşayan Tatlıtuğ, eşi ve oğlu ile tatile çıktı.

KURT EFE 6 AYLIK OLDU

Soluğu Bodrum'da alan çiftten Dizer, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Başak Dizer, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 6 aylık olan Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih eden Dizer'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

"MUTLU YILLAR AŞK"

Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim'de 39'uncu yaşına girmişti. Ünlü oyuncu için sosyal medyada paylaşımda bulunan ilk isim ise eşi Başak Dizer olmuştu.

Bir orman yolunda Tatlıtuğ'un scooter kullanırken çektiği videoyu yayınlayan Dizer, gönderisine "Mutlu yıllar aşk" notunu düşmüştü.