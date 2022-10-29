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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe 6 aylık oldu - Magazin haberleri
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Kurt Efe 6 aylık oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer, Kurt Efe'nin fotoğrafını paylaştı. Dizer, 6 aylık olan oğlunun yüzünü göstermedi

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe 6 aylık oldu - Magazin haberleri
Kurt Efe 6 aylık oldu
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HABERTURK.COM

2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. İlk kez baba olma sevincini yaşayan Tatlıtuğ, eşi ve oğlu ile tatile çıktı.

KURT EFE 6 AYLIK OLDU

Soluğu Bodrum'da alan çiftten Dizer, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Başak Dizer, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 6 aylık olan Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih eden Dizer'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

"MUTLU YILLAR AŞK"

Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim'de 39'uncu yaşına girmişti. Ünlü oyuncu için sosyal medyada paylaşımda bulunan ilk isim ise eşi Başak Dizer olmuştu.

Bir orman yolunda Tatlıtuğ'un scooter kullanırken çektiği videoyu yayınlayan Dizer, gönderisine "Mutlu yıllar aşk" notunu düşmüştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Başak Dizer'in videosuna; Duygu Sarışın, Burcu Kara, Filiz Akın ve Belçim Bilgin de yaptıkları yorumlarla Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutlamıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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