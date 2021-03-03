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Kıvanç Tatlıtuğ'dan mızıka şov

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün mızıka çaldı. O anları yayınlayan Tatlıtuğ, performansıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü

Kıvanç Tatlıtuğ'dan mızıka şov - Magazin haberleri
Kıvanç Tatlıtuğ'dan mızıka şov
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HABERTURK.COM

Şu aralar yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün sevenlerine bir sürpriz yaptı.

Ege'de çekimleri devam eden projesinde öğle yemeği için mola veren Tatlıtuğ, set arasında mızıka çaldı. O anları Instagram hesabından yayınlayan 37 yaşındaki oyuncu, performansıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Mızıka ile adeta şov yapan Kıvanç Tatlıtuğ, 1995 yapımı 'Cesur Yürek' filminin müziğini çaldı.

Öte yandan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile 19 Şubat 2016'da Paris'te dünyaevine girmişti. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik karelerini paylaşan ikili, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

"EVLİLİĞİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞI SAYGI"

Geçtiğimiz aylarda evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Başak Dizer, şu ifadeleri kullanmıştı:

Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.

Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.

"Aşık olmadan güzel vakit geçirmek zor" diyen Başak Dizer, şu şekilde konuşmuştu:

Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek.

Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.

"KIVANÇ'A ÇOK GÜLÜYORUM"

En çok güldüğü şeyleri anlatan Başak Dizer, "Komik bir ortağım ve komik bir WhatsApp arkadaş grubum var. Onlara gülüyorum. Bir de Kıvanç’a çok gülüyorum tabi. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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