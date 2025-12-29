Habertürk
Habertürk
        Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafı 'Yeniymiş' gibi paylaşıldı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğrafı 'Yeniymiş' gibi paylaşıldı

        Kıvanç Tatlıtuğ'un 6 yıl önceki fotoğrafı, 'Yeniymiş' gibi paylaşıldı. Sosyal medyada yanıltıcı bir izlenime neden olan bu paylaşımın aslı aslında 6 yıl öncesine dayanıyor

        Giriş: 29.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 29.12.2025 - 20:38
        'Yeniymiş' gibi paylaşıldı
        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un 2019'da kadın bir hâkimle çektirdiği fotoğraf, bazı internet siteleri tarafından güncel bir olay gibi yeniden servis edildi. Sosyal medyada yanıltıcı bir izlenime neden olan bu paylaşımın aslı aslında 6 yıl öncesine dayanıyor.

        Olayın geçmişi şöyle;

        Tatlıtuğ, bir davası için adliyeye gittiği sırada, kendi davasıyla ilgisi olmayan ancak hayranı olan bir kadın hâkimin ricası üzerine hatıra fotoğrafı çektirmişti. Söz konusu hakimin bu fotoğrafı, sosyal medyada paylaşması üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlatmıştı.

        AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

        O dönem de tartışma konusu olan olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ bir açıklama yaparak; "Fotoğraftaki hâkim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" diyerek durumu açıklığa kavuşturmuştu. Günümüzde 'Yeni' olarak sunulan fotoğraf ve haber, tamamen geçmişe ait bir içeriğin tekrarından ibaret.

