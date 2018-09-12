Önceki gece sevgilisi Kaan Tangöze ile birlikte tartışan ve kendisini görüntüleyen gazetecilere sitem eden Kıvılcım Ural modacı Deniz Berdan’ın defilesine katıldı. Deniz Berdan’a övgüler yağdıran Kıvılcım Ural “Deniz Berdan harika bir tasarımcı ona bayılıyorum. Bende albümün için onunla çalışacağım. “ dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, olaylı gece ile ilgili Kıvılcım Ural “Evet biraz olaylar oldu. Beni Kaan'la sürekli kavga ediyormuş gibi gösteriyorlar bende buna çok üzülüyorum.Üzülmemek adına o gerginliğim dışa vurdu ama pişman olmadım.Bizim hiçbir problemimiz yok ilişkimizi olaylı bir ilişki gibi gösteriyorlar. Kaan o konularda rahat o etkilenmez ama üzülen taraf ben oluyorum “ dedi.

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