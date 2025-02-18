Kıyafet ilanlarıyla vurgun!

Samsun’da son günlerde sosyal medyada dolandırılan birçok kadının şikayet üzerine polis soruşturma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen şikayetlerde sosyal medya üzerinden kıyafet alan kadın müşterilerin dolandırıldıkları öğrenildi.

"ÜRÜN KODUNU YANLIŞ GİRDİNİZ"

Yapılan şikayetlerde "İnternet siteleri üzerinde kadın kıyafeti satın aldıktan bir süre sonra bizi arayan sözde şirket yetkilisi bize ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor. Bizi internet bankacılığa yönlendirerek dolandırdılar" ifadeleri yer aldı. 18 kişinin şikayeti üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda internet üzerinden sahte ilanlarla insanları kandıran önemli bir şebeke tespit edildi. Tespit edilen şebekeye yönelik Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

MİLYONLUK VURGUN

Yapılan ilk çalışmada 18 kişiden toplam 300 bin lira para alarak vurgun yapan şebekenin yakalandıkları adreslerde 1 milyon TL değerinde bir senet, 12 adet banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

20 MİLYONLUK HAREKET

Gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede şoke eden detay da ortaya çıktı. Şebekenin banka hesaplarında 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL’lik işlem gerçekleştiği belirlendi. Polis bu işlemlerin de dolandırıcılıktan elde edildiği ihtimali üzerine inceleme başlattı. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.