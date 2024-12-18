Kıymalı hünkar beğendi tarifi: Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hünkarlardan tam not alan bu lezzet, Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatları arasındadır. Genellikle etli olarak yapılsa da bazı kişiler kıymalı olarak da tercih etmektedir. Hünkar beğendiyi siz de kıymalı olarak denemek istiyorsanız içeriğimizden faydalanabilirsiniz. Kıymalı hünkar beğendi tarifi nasıldır? Kıymalı hünkar beğendi nasıl yapılır? Kıymalı hünkar beğendi yapımı nasıldır? Kıymalı hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Kıymalı hünkar beğendi yapılışı… İşte, merak edilen detaylar.

Kıymalı Hünkar Beğendi Tarifi Hünkar beğendiye tadını veren et ve patlıcandır. Kıymalı hünkar beğendi de klasik bir hünkar beğendi tarifi olup sadece et yerine kıyma kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze sofralarımızı donatan bu ana yemek, lezzetiyle adından söz ettirmektedir. Yapımı her ne kadar zahmetli gibi görülse de püf noktalara hâkim olunduğunda oldukça kolaydır. Özel misafirlerinize eşsiz bir lezzet sunmak istiyorsanız kıymalı hünkar beğendi tarifini deneyebilirsiniz. Tarifin kaş kişilik olduğuna, hazırlama ve pişirme süresine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 6 porsiyon

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 1 saat Kıymalı Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? Hünkar beğendi yapmak istiyor ancak tarifini merak ediyorsanız bu yazımız sizin için olabilir. Malzemeler her evde olan klasik malzemelerden yapılmaktadır. Sadece bu tarifte et yerine kıyma kullanılmaktadır. Kıymalı hünkar beğendi tarifinin yapım aşamaları klasik hünkar beğendi tarifiyle aynıdır. Beğendinin üzeri dana kuşbaşı et ile değil, kıyma ile servis edilir. İşte, aşama aşama kıymalı hünkar beğeni yapımı:

Malzemeler Kıymalı harcı için: 250 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

2 adet orta boy domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam pul biber Beğendisi için: 4 adet orta boy patlıcan

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 kâse kaşar peyniri

1 tutam tuz

1 tutam karabiber Yapılışı REKLAM Patlıcanlar közlenip soyulur ve ince ince doğranır.

Kıymalı harç için hazırlanan soğan ve sarımsaklar kavrulur, üzerine kıyma eklenip kavurmaya devam edilir.

Daha sonra üzerine domates salçası, domates ve baharatlar eklenerek pişmeye bırakılır.

Sıra geldi beğendisini yapmaya. Beğendisi için tereyağı eritilir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Üzerine azar azar ve çırpılarak süt eklenir. Bu yöntem topaklanmasının önüne geçer.

Muhallebi kıvamını aldıktan sonra üzerine doğranan patlıcanlar ilave edilir.

Tuz ve karabiber de eklendikten sonra kaşar peyniri eklenir ve ocaktan alınarak karıştırılır.

Kıymalı harç beğendinin üzerine koyularak servis edilir. Afiyet olsun! Kıymalı Hünkar Beğendi Yapımı Öncelikli olarak közlenen patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. İç harcı için soğan ve sarımsakları kavurun, üzerine kıymayı ekleyip kavurma işlemine devam edin. Domates salçası, domates ve baharatları üzerine ekleyin ve pişmeye bırakın. Ayrı bir tencerede tereyağını kokusu çıkan kadar kavurun. Üzerine yavaş yavaş ve çırparak sütü ekleyin. Muhallebi kıvamını alınca doğranan patlıcanları ekleyin. Ardından tuz, karabiber ve kaşar peyniri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştın. Son olarak kıymalı harcı beğendinin üzerine koyun.