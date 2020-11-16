Yapılışı normal mantıya göre daha kolay olan ama en az onun kadar lezzetli kızarmış mantı tarifiyle sizlerleyiz. Peki kızarmış mantı nasıl yapılır? Kızarmış mantı malzemeleri nelerdir? İşte tava mantı tarifi...

HAMURU İÇİN;

4 su bardağı un

2 adet yumurta

1 buçuk su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN;

Yarım kilo kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulpiber

SOSU İÇİN;

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

YAPILIŞI