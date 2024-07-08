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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!

        Amasya'da, 54 yaşındaki Dursun Şengül, 1 ay önce kızının kaçarak evlendiği 45 yaşındaki Halil Eser'i akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şengül'ün kızı 35 yaşındaki İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. Baba Şengül gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:38
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        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
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        Amasya'da olay, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız köyündeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35), iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser (45) ile evlendi.

        DAMADI VE KIZINA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre baba Dursun Şengül (54), bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

        DAMAT OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Bölgeye gelen damadın yakınları ise fenalık geçirdi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Halil Eser’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Amasya
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