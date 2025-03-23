Kızı katili oldu
Kayseri'de kızı tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti. Anneye otopsi yapılacağı, kızın ise gözaltına alındığı bildirildi
Kayseri'de kızı M.C. tarafından bıçaklanan anne T.C., hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi.
M.C. ile annesi T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.C., annesi T.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.