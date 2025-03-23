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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızı katili oldu | Son dakika haberleri

        Kızı katili oldu

        Kayseri'de kızı tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti. Anneye otopsi yapılacağı, kızın ise gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:42
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        Kayseri'de kızı M.C. tarafından bıçaklanan anne T.C., hayatını kaybetti.

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        Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

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        M.C. ile annesi T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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        Kavgada M.C., annesi T.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Annenin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konulurken, gözaltına alınan kızı M.C., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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