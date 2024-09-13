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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı, ifadesi de ortaya çıktı - Son dakika | Son dakika haberleri

        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı, ifadesi de ortaya çıktı

        Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı alan karısı Fadim Temirhanoğulları'nı katleden S. Temirhanoğulları yakalandı. Kızının kabus görüp tekrar uyuduğu, uyandığında ise annesini kanlar içerisinde gördüğü korkunç cinayette, caninin ifadesi de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:22
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        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
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        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren S. Temirhanoğulları (47) ile kaçmasına yardım eden arkadaşı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Korkuteli'de yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Site yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi S. Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi.

        S. Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş ederek kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (17), kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

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        ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

        Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla eve döndü.

        Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp, morga götürüldü. Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen S. Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

        KORKUTELİ'DE YAKALANDI

        Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S. Temirhanoğulları'nın, arkadaşı F.İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, S. Temirhanoğulları ve arkadaşı F.İ.'yi saklandıkları yerde suç aletiyle beraber yakaladı. Gözaltına alınan S. Temirhanoğulları ve F.İ., ifadeleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        S. Temirhanoğulları, ifadesinde, "Karım beni aldatıyordu. Tüm bunlara rağmen onu affetmeyi düşünüyordum. Olay günü eve gidip, kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı, konuşurken bana hakaret etti. Ben de evde bulunan silahı alarak ateş ettim. Ondan sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.

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        #son dakika
        #Antalya
        #Fadim Temirhanoğulları
        #Son dakika haberler
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