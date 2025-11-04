Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi | Son dakika haberleri

        Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi

        Başkentte ANKARAY hattında sefer yapan bir trenin Kızılay İstasyonu'nda teknik arıza yapması üzerine yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edinilen bilgiye göre, trende yaşanan arıza nedeniyle ANKARAY'da seferler bir süre aksadı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından arıza giderilemeyince ANKARAY seferleri geçici olarak durduruldu.

        Bilet gişelerinde de teknik sorun yaşandığı, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın EGO otobüsleriyle sağlandığı öğrenildi.

        Yetkililer, arızanın giderilmesi ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"