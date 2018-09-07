Kızılcabölükspor - Çatalcaspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye 3.Lig 2.Grup heyecanı devam ediyor. Kızılcabölükspor, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Çatalcaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 1 puanlı Kızılcabölükspor 10. sırada bulunuyor, Çatalcaspor 1 puana sahip ve 6. sırada. Kızılcabölükspor son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Çatalcaspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 310. İddaa'da Kızılcabölükspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Çatalcaspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kızılcabölükspor önceki hafta Bozüyükspor mücadelesinde 0-3 kazandı.

Çatalcaspor, Zonguldak Kömürspor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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