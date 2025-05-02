Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 99. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle (full HD ve kesintisiz seyretme linki)

        Kızılcık Şerbeti 99. Bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin reyting rekorları kıran Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 99. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen dizinin 99. bölümünde Abdullah'ın, Işıl'la evlenmesi Ünalların evine bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah'ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 99. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünde Nursema önce evde kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir. Öte yandan Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 99. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar.

        Ancak Abdullah’ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur.

        3

        Nursema önce evi terk etmeye niyetlense de sonra kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir.

        4

        Işıl ise yeni hayatına hızlı bir giriş yaparken kimseden korkusu yoktur.

        5

        Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur.

        6

        Asude’nin de ikazlarıyla Kıvılcım, Beril hakkında yanılmış olabileceğini düşünmeye başlar.

        7

        Kısa bir araştırma sonucunda ise kadının her şeyi uydurduğunu görür.

        8

        Yüzleşmek için gittiğinde ise Beril ortadan kaybolmuştur.

        9

        Mustafa hastaneden çıkar.

        10

        Firaz, Nursema’ya sürpriz nikah düzenler, bu konuda en büyük yardımcısı ise Işıl’dır. Ancak bunu öğrenmek Nursema’nın hiç hoşuna gitmez.

        11

        Kıvılcım’ın evde olmadığı bir akşam Beril eve gelir ve Sönmez’i kaçırır.

        12

        Fatih’in spor salonundan bir arkadaşının partisine gitmesi büyük bir soruna yol açacaktır.

        13

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 99. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 99. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?