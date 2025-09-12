'Kızılcık Şerbeti' bu akşam geri dönüyor

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam milyonların beklediği dördüncü sezonuyla ekrana geri dönüyor.

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Kızılcık Şerbeti', kadrosuna; başarılı oyuncular; Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman'ı kattı.

'Kızılcık Şerbeti', için bu akşam hasret bitiyor. Geçtiğimiz sezon final bölümüyle akıllarda birçok soru işareti bırakan dizide bu akşam tüm sorular yanıt bulacak.

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak 104'üncü bölümünde; final sahnesinin üstünden aylar geçmiştir.

Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hâlâ son yaşananların izlerini taşıyorlardır. Abdullah, bu süreçte hep kendini sorgulamış ve zaten kuvvetli olan dindarlığına sığınmış, Umre’ye gitmiştir.

Tüm işlerin başında artık Fatih vardır. Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir. Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım’ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır. Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer’in arası gergindir.

Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir. Nilay ise yaşadığı travmadan sonra o eve dönmek istememiş, kendi evinde annesiyle yaşamaya başlamıştır. Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de, yeni sezon ilk bölümüyle SHOW TV’de!