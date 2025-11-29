'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.64 izlenme oranı, 18.07 izlenme payı, Total grubunda; 7.06 izlenme oranı, 17.05 izlenme payı, AB’de ise 7.01 izlenme oranı, 18.13 izlenme payı elde etti.

Dizi, sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde, Abdullah ve Tuncay arasında yaşanan husumetin önüne geçmek isteyen Başak’ın, Fatih ile evleneceklerini açıklaması izleyenleri şoke etti.

115'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah ve Salkım’ın nikahlarının kıyıldığı bölümde, oğlu Emir’in Çimen’le sevgili olduğunu öğrenen Salkım bu durumdan hoşnut olmadı. Bu ilişkiye sıcak bakmayan Salkım, oğlunun isteğiyle Kıvılcım’la tanıştı. Gergin geçen buluşmanın sonunda Salkım, Emir’den köşke taşınmasını şart koşarak elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Salkım ile Kıvılcım tanışıyor; Kıvılcım, ateşlenen bebeğinin durumunu Ömer'e haber gönderdiğinde yerine asistanı Bade'yi göndermesi ikili arasındaki tansiyonu yükseltti. Kıvılcım, kendisiyle görüşmeyen Ömer'in evine giderek yaptıklarının hesabını sormak istedi. Ömer'in beklenmedik misafiri; Tuncay ve Başak'ın, Abdullah ve Fatih'le tanışması gerilim dolu anlara sahne oldu. Abdullah'ın, tekin bulmadığı Tuncay'la iş yapmak istemediğini açıklaması bölümde olayların fitilini ateşledi. Abdullah, Ömer'in bulduğu ortaklarla çalışmak istemiyor; Tuncay, evine polis baskın yapınca kendisini şikayet eden kişinin Abdullah olduğunu düşündü. Tuncay'ın gözünü intikamla karartması Arzu'yu korkuttu. Başak, ölüm döşeğinde olan annesi Arzu'ya, Tuncay'ı koruyacağına dair söz verdi. Nezaretten çıkan Tuncay soluğu Ünal Holding'de aldı. Fatih'in başına silah dayayan Tuncay'ı korumak isteyen Başak'ın sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu. Başak'ın, Tuncay'ı durdurmak için Fatih'le evlenmeye karar verdiklerini söylemesi izleyenleri şoke etti. Tuncay'ı polise kim ihbar etti?; İşte geceye damga vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Abdullah Tuncay'dan Fatih ve Başak'ın evleneceğini öğreniyor. Ömer ve Abdullah arasındaki gerilimin dikkat çektiği tanıtımda Ömer'in isyanı öne çıkıyor. Kıvılcım, Ömer'den duyduğu sözlerle sarsılırken Asil, tekne kazasında yaralanan kişinin kimliğini öğreniyor. Ünal ailesinin, Başak'ı istemek için hazırlandığı tanıtıma nişanlanan Fatih'in yüzüğüne bakarak "Ah be Doğa" demesi yankı uyandırıyor.