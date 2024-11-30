KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 78. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen yapımın son bölümünde Görkem’in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem Fatih’i terk etmemek konusunda kararlıdır. Öte yandan Kıvılcım’a takıntılı olan Cemal, Ömer’i bıçaklar. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 78. bölüm full HD, tek parça ve kesintisiz izle…