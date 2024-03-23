'Kızılcık Şerbeti' zirvede

'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 10.73 izlenme oranı 27.29 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.95 izlenme oranı 23.28 izlenme payı, Total grubunda 7.45 izlenme oranı 18.19 izlenme payıyla zirvedeki yerini korudu. Yayınlanan bölüme Pembe ile Alev arasında geçen gergin tartışma sırasında Pembe’nin merdivenlerden yuvarlanarak geçirdiği kaza damga vurdu.

Sosyal medyada da her hafta gündeme oturan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 6 saat X ’in (Twitter) TT listesinde yer aldı.

Çılgına dönen Pembe asla boşanmayacağını sert bir şekilde dile getirdi. Evlendikten sonra ilk kez kendi evine ziyarete gelen Çimen’in yeni kararları Kıvılcım’ı şaşırtmaya devam ederken, Gökhan boşanmasını Çimen’den saklamaya karar verdi. Bu sırada Ömer, Kıvılcım’ın linç kampanyasına uğramasına sebep olan ve şirketine mermi yollayan iş adamına gözdağı vererek Kıvılcım’dan uzak durmasını istedi.

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Sürükleyici bölümde; Fatih’in Görkem’e sürpriz yaparak çıkarttığı tekne gezisinin ardından aileler iftar yemeğinde bir araya geldi. İki ailenin buluştuğu geceye katılan Ömer’in gerginliği devam ederken, Fatih ve Görkem’in evliliğinin hazırlıkları için düğmeye basıldı.