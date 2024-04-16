Kızını taciz eden sapığı 4 yıl sonra yakalattı

İzmir'de yaşayan ve 2020 yılında online eğitim aldığından dolayı sosyal medya ile tanışan 7 yaşındaki S.S., 'baranshsjd' isimli bir kullanıcının mesajını gördü. Kendisini yaşıtıymış gibi tanıtan kullanıcı küçük kıza "Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?" diye mesaj attı. Küçük kızın tepkisinin ardından kullanıcı, cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Daha sonra S.S., gelen mesajları ailesine gösterdi ve aile bilişim suçları ve savcılığa giderek konuyu yargıya taşıdı.

ONLARCA ÇOCUĞU VE YETİŞKİNİ TACİZ ETMİŞ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından taciz içerikli mesaj atan kişinin Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan İ.O. (41) olduğu tespit edildi. Yakalanan İ.O.'nun telefonuna yapılan teknik incelemede ise, çok sayıda küçük çocuk ve yetişkin kadınlara sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan İ.O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Zanlının Mart ayında gerçekleşen karar duruşmasında ise 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçunu işlediği sabit görüldü ve 6 ay hapis ile cezalandırılmasına, sanığın eylemini iletişim araçlarının kolaylığından faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiğinin anlaşılması nedeniyle de, cezanın yüzde 50 artırım yapılarak 9 ay hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Öte yandan verilen cezanın ertelenemez ve para cezasına çevrilemez olduğu kararı da verildi.

YAŞITI GİBİ DAVRANMIŞ

Sosyal medya üzerinden tacize maruz kalan S.S.'nin annesi Çocuk Gelişim Uzmanı Beyin Terapisti Pınar Yeşiltay Sevim (40), tacizcinin kızıyla yaşıt gibi davrandığını ve olaydan nasıl haberdar olduklarını anlattı. Yeşiltay Sevim, "Kızım 2'inci sınıfta ve 7 yaşındayken online eğitim aldığı için internet ve sosyal medya ile tanıştı. Bu süreçte kızıma bir kişi sosyal medya üzerinden mesaj göndererek tanışıyor. Kendisini kızımın akranı gibi gösterince kızım da kendi yaşıtı zannedip yazdıklarına cevap veriyor. Bir süre sonra karşı taraftaki kişi sevgilisinden ayrıldığını, çok mutsuz olduğunu söyledikten sonra taciz boyutuna varan mesajlar gönderiyor. Kızım da benim verdiğim eğitimle, mahremiyet içeren mesajları bana ve babasına göstermek zorunda olduğunu söyleyerek yazışmaları bize gösterdi. Konuyla ilgili derhal bilişim suçlarına başvurarak şikayetçi olduk" dedi.

"UĞRAŞMA SONUÇ ALAMAZSIN DEDİLER"

Dava sürecinde kendisine bir çok kişinin davayla uğraşmaya değmeyeceğini çok uğraşacaklarını söylemesine rağmen işin peşini bırakmadıklarını söyleyen Pınar Yeşiltay Sevim, "Bu süreçte bir çok kişi bize sonuç alamayacağımızı, uğraşacağımızı söylemesine rağmen ben kızımın hakkını aramasını öğretmek istediğim için davamda ısrarcı oldum. O süreçte kızım pedagog eşliğinde emniyette ve adliyede ifadesini de verdi. Aradan uzun zaman geçtikten sonra biz davanın sonuçlanmayacağına inanmaya başladık ancak bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarafımıza gelen bir tebligatla kızımı taciz eden kişinin bulunduğunu öğrendik. Zanlının yapılan telefon incelemesinde de, benim kızım gibi onlarca küçük çocuğa taciz içerikli mesajlar attığı, yetişkin kadınlara da cinsel içerikli mesaj gönderdiği tespit edilmiş ve kişi tutuklanmış" diye konuştu.