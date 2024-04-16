KKM'de 6.5 ayın en yavaş düşüşü

BDDK 5 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 274 milyar 260 milyon lira oldu.

5 Nisan haftasında KKM hesaplarında 2 milyar 260 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.

Düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 33. haftasına girdi.