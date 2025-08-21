Habertürk
        KKM'de düşüş sürüyor

         Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 19 milyar 55 milyon lira azalarak 458 milyar 530,8 milyon liraya düştü

        Giriş: 21.08.2025 - 14:40 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:40
        KKM'de düşüş sürüyor
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 8 Ağustos haftasında yaklaşık 101 milyar 139,5 milyon lira artarak 20 trilyon 52 milyar 807,5 milyon liradan, 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 117 milyar 487 milyon lira artarak 23 trilyon 471 milyar 873,1 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, 8 Ağustos itibarıyla 16 milyar 129,5 milyon lira artarak 2 trilyon 454 milyar 484,8 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 598 milyar 709,9 milyon lirası konut, 55 milyar 756 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 800 milyar 18,9 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 912,5 milyon lira azalarak 2 trilyon 975 milyar 856,9 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalarak 2 trilyon 360 milyar 127,8 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 829 milyar 10,1 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 531 milyar 117,7 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 248,3 milyon lira artışla 457 milyar 826,4 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 330 milyar 652 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 339,6 milyon lira artarak 4 trilyon 221 milyar 372,3 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 19 milyar 55 milyon lira azalarak 458 milyar 530,8 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,95'i oldu.

