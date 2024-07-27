Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'yi gördükten sonra, sıfır asker yaklaşımını asla kabul etmeyiz | Dış Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'yi gördükten sonra, sıfır asker yaklaşımını asla kabul etmeyiz

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta bundan sonra herhangi bir anlaşmanın, iki devletin işbirliği şeklinde olabileceğini belirterek, "Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 01:47 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sıfır asker yaklaşımını asla kabul etmeyiz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, buradaki konuşmasında, egemen eşitlik ve KKTC devleti kabul edilmeden Rumlar ile müzakere masasına oturmayacaklarını vurguladı.

        Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün Ada'da bulunan Türk halkı ve tarihsel süreçten alınan hukuki bir hak olduğunun altını çizerek, kimsenin Türkiye'yi garantörlükten vazgeçmeye davet edemeyeceğini belirtti.

        Rumların, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında 2016-2017'de yürütülen müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi yönündeki isteklerinin gerçekçi olmadığına dikkati çeken Tatar, bir daha Crans-Montana sürecine dönmeyeceklerini söyledi.

        REKLAM

        Tatar, İsviçre'deki görüşmelerde Rumların, Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesini ve garantörlüğün kaldırılarak, "Sıfır asker, sıfır garanti' yaklaşımını sergilediklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Egemenliğimiz ve devletimiz bizim şartımızdır. Bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacaktır ve Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir."

        Konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne de değinen Tatar, o dönem Yunanistan'daki Albaylar Cuntası'nın talimatı ile Nikos Sampson'un 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği askeri darbenin, aslında bir Yunan işgali olduğunu belirterek, Mehmetçiğin 50 yıl önce Ada'ya çıkarak bu işgali sonlandırdığını anlattı.

        Tatar, KKTC ekonomisinin gelişmesi ve Türk toplumunun geleceğe güvenle bakabilmesi için TOBB Başkanı ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, tarihsel süreç içerisinde Türkiye'nin Kıbrıs konusunda hep stratejik planlar dahilinde hareket ettiğini söyledi.

        KKTC'nin ekonomik kalkınması ve halkın refahı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Güzelyurt'a yapılacak soğuk hava deposu sonrası narenciye ürünlerinin katma değerini arttırmak için projeleri olduğunu söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KKTC
        #Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor