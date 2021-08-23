Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden kritik Ersin Tatar kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş’ın açılması sonrası bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarını iptal edileceğini duyurmuştu. Rum Kurulu, bugünkü yaptığı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dahil olmak üzere 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Bakanlar Kurulu’nun “KKTC Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini" açıkladı.

"DÜŞMANCA BİR KARAR"

Karara ilk tepki KKTC Başbakanı Saner'den geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportlarını iptal etme kararını "düşmanca bir karar" olarak nitelendirdi.

Saner, KKTC Bakanlar Kurulu'nun hemen ardından, Rum yönetimi tarafından alınan kararı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile değerlendireceklerini ve ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi.

Saner, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Rum kesimi), düşmanlık yapmak adına ürettiği bu kararla ilgili, kendilerinin tekrar düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.