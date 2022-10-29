KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir

Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin tanınması gerektiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Adada Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir" dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir
"Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü ilelebet devam etmelidir"
0:00 / 0:00
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücünün ilelebet devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından, bazı kurum, kuruluş ve kişilere "Küresel Başarı Ödülü" verildi. Yurt içi ve dışındaki 100'den fazla gazeteciyi bir araya getiren "KGK Alanya Buluşması" programı kapsamındaki ödül töreni, Alanya'da bir otelde gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin tanınması gerektiğini vurguladı.

"KIBRIS'TA TÜRK ASKERİNİN CAYDIRICI GÜCÜ İLELEBET DEVAM ETMELİDİR"

1571'den bu yana Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkı ve hukuku olan Türkiye'nin bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olduğunu belirten Tatar, "Beşparmak Dağları'ndan baktığınızda Torosları görürüz. Toroslar'dan baktığınızda da Beşparmak Dağları'nı görürüz. Biz elbette Kıbrıs adasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü sürdürmesini istiyoruz ve sürdürmelidir. Bu kritik süreçte çalkalanan ve küresel taşların yerinde oynadığı bölgede, Kıbrıs'ta Türk askerinin caydırıcı gücü, ilelebet devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta kuzey ve güneyin birleştirilmesi, federal çatının zaman içerisinde üniter devlete evrilebilmesi, Avrupa Birliği'nde Ada'daki Türkiye'nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması ve sonrasında Türk askerinin adadan çekilmesi gibi oyunları yakından bildiklerini anlattı.

Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesine sürüklenebileceği tehlikesine karşı birlikteliklerini korumak ve daha da güçlendirmek gerektiğine işaret eden Tatar, şöyle konuştu:

"Hem Kıbrıs'ta hem de 'Mavi Vatan'da Türkiye-KKTC arasındaki işbirliğiyle, bölgemizin jeopolitik, jeostratejik ve deniz yetki alanlarında, kıta sahalarında, göklerde, ulusal çıkarlarımızı birleştirmek suretiyle çok daha üstün milli pozisyonun sürdürülmesi bize yakışandır. Onu yapıyoruz. Bu süreçlerde bizlere fevkalade önemli destekleri olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na yürekten teşekkür etmek istiyorum."

KKTC'nin bekası ve Kıbrıs Türk halkının varlığının korunmasının "Mavi Vatan"da, bütün enerji alanlarında ve hava sahasında Türkiye ile hareket etmeyi elzem kıldığını dile getiren Ersin Tatar, haklı davalarına gazetecilerin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN "TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Törene telefonla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Cumhuriyetin ikinci 100 yılında tüm dünyada "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın en önemli noktasının dış politika olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu anlamda son 20 yılda ülkemiz bölgesel güçten küresel güç haline geldi. Çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Elbette KKTC halkının da can Azerbaycan'ın da tüm Türk dünyasının hakkını da savunmaya devam edeceğiz. Kendi coğrafyamızı, evladı Osmanlı'yı unutmak mümkün değil." diye konuştu.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise KGK’nin 58 ülkeden 21'i yabancı 156 üyesinin törene katıldığını aktararak, son yıllarda bölgesel güçten küresel güç haline geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından küresel diplomasi ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, vefa ödülü Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat'a, Türk dünyası ödülü Düsen Kaseinov'a, medya ödülü TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar'a, gazetecilik ödülü de Gülsüm Khalilova'ya verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da 8 köpek ölü bulundu
GÜNDEM Ankara'da 8 köpek ölü bulundu
Konya'da tarihi bina alev alev yandı
GÜNDEM Konya'da tarihi bina alev alev yandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
GÜNDEM Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı şartları neler? Başvuru formu
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri
2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman? İşte tarihler...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor, oruç ayın kaçında tutulacak? Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) tarihleri
GÜNDEM Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri
POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 POMEM başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
GÜNDEM POMEM 29. dönem başvuru tarihleri!
Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?
GÜNDEM TOGG fabrikası hakkında merak edilenler
29 Ekim'de hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Hastane ve eczaneler 29 Ekim'de hizmet verecek mi?
GÜNDEM 29 Ekim'de hastane ve eczanelerin çalışma saatleri
29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2022 günü noter çalışma saatleri
GÜNDEM 29 Ekim noterler açık mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.