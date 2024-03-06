KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ilk kez İş Sanat’taydı

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 5 Mart akşamı İş Sanat’ta çok özel bir konsere imza attı. Ünlü piyanist Rüya Taner’in solistliğini üstlendiği konser, besteci Ali Hoca’nın Kuzey Kıbrıs’ın halk müziği ezgilerinden esinlenerek bestelediği Kıbrıs Kapriçyosu ile başladı.

Ardından, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 21 numaralı Do Majör Piyano Konçertosunu seslendiren Rüya Taner seyircisinden büyük beğeni topladı. Felix Mendelssohn'un “Senfoni No. 4, La Majör Op. 90 “İtalyan” eseri ile sona eren konser dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kıbrıs harekâtının 50’inci yılında gerçekleşen konserin yanı sıra üst fuayede yer alan, Türkiye İş Bankası Müzesi’nin düzenlediği Yeşilada’da 70 Yıl sergisi büyük beğeni topladı. Adadaki Türklerin milli bir bankaya olan ihtiyacı ile adadaki ilk şubesini yaklaşık 70 yıl önce hizmete sunan Türkiye İş Bankası’nın hikâyesine dair belgeler barındıran sergide, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuran subaylar tarafından kullanılan haritanın bir replikası, 1974 Barış Harekâtı’ndan önce Banka tarafından çektirilmiş tanıtım filmleri ve fotoğraflar bulunuyor.

İş Sanat’ta Sezon Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İş Sanat’ın sezonu sıra dışı konserlerle devam ediyor. 16 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak Aleksey Igudesman yönetimindeki Romanian National Youth Orchestra ile “Beethoven ve Daha Fazlası” konserini 17 Nisan’da Anima Musicae Chamber Orchestra ile Gwendolyn Masin konseri takip edecek. İş Sanat, mayıs ayında, baharın enerjisini Luis Bravo’s Forever Tango dans gösterisiyle sahneye taşıyacak.