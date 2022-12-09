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Klasik müzik konserleri CKM'de

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği konserleri serisinde 10 Aralık Cumartesi günü Türk Müziği sanatçılarından Münip Utandı müzikseverlerle buluşacak. 11 Aralık Pazar günü ise Burçin Büke, çellist Sedef Erçetin ve bariton Güvenç Dağüstün’ün sahne alacak.

Klasik müzik konserleri CKM'de


Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde her ayın ilk cumartesi günü gerçekleşecek Klasik Türk Müziği konseri Aralık ayı programı “Mehtaba Bürünmüş Gece” başlığıyla, 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de başlıyor. Tanbur sanatçısı Hakan Talu’nun şefliğinde düzenlenen programda Talu’nun bu ayki konuğu Türk Müziği sanatçılarından Münip Utandı olacak. Sanatçıya solistler İrem Şamlı, Esra İpekçioğlu, Murat Avşar ve Sait Berker Seymenoğlu eşlik edecek. Program “Mehtaba Bürünmüş Gece” başlığını, 1942 senesi haziran ayında önce Tepebaşı Belediye Gazinosu daha sonra İstanbul Gazinosu’nda oynayan, başrollerinde Safiye Ayla ile Muammer Karaca’nın bulunduğu Alabanda Revüsü’ndeki bir şarkıdan alıyor.

CKM’nin aralık ayı Klasik Batı Müziği konseri 11 Aralık Pazar günü saat 11.00’de. “Kulağımızdaki Müzikler” adlı konserin konukları piyanist Burçin Büke, çellist Sedef Erçetin ve bariton Güvenç Dağüstün triosu olacak. Sanatçılar barok, klasik ve romantik dönemin en tanınmış eserlerinden bir seçkiyle müzikseverlere klasik müzik şöleni sunuyor. Sanatçılar Burçin Büke’nin “Foça Tangosu” eserini de sahnede yorumlayacaklar.
Konserlerin biletleri online bilet satış mağazalarından ya da CKM gişeden temin edilebilir.

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