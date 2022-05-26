Koah hastalığı son evre ölüm belirtileri! 0:00 / 0:00

Koah bir akciğer hastalığıdır ve genellikle sigara içe bireylerde kendini gösterir. Akciğerlerden sağlıklı hava akışını olmaması nedeniyle ortaya çıkan bu hastalık sinsi bir şekilde ortaya çıkar ve çoğu zaman nefes alamama seviyesine gelindiğinde kişiler tarafından fark edilir. Koah hastalığı le ilgili en merak edilen konulardan biri de bu hastalığın 4. Evresinde meydana gelen belirtiler ve hastanın yaşam süresinin ne kadar olacağıdır. Yazımızda Koah hastalığının son evresi hakkında mera edilen tüm yanıtları sizler için bir araya getirdik.

Son Evre Koah Belirtileri

Koah hastalığında 4. Aşama hastalığın da son evresidir ve belirtiler kendini ağır bir şekilde gösterir. İşte son evre koah hastalığının belirtileri :

Nefes alıp vermede seste çıtırtıların duyulması

Öksürüğün kronikleşmesi ve balgam üretiminin artması

Solunumda hırıltının sürekli hale gelmesi

Kalp atışlarında düzensizliğin meydana gelmesi

Hızlı bir şekilde başlayan kilo kaybı

Nefes alıp verirken zorlanma

Hareket edilmediği zamanlarda dahi zor nefes alma

Yemek yeme problemlerinin başlaması

Kişinin kendini sürekli yorgun ve halsiz hissetmesi

Uykuya geçmede zorluk yaşama

Baş dönmesi problemlerinin başlaması

Göğüs bölgesinde baskı ve ağrı hissedilmesi

Kişinin yaşadığı süreç içinde depresif problemler yaşamaya başlaması

Son Evre Koah Hastası Ne Kadar Süre Yaşar?

Kronik obstrüktifobstrüktif akciğer hastalığı olan Koah hastası olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri son evrede olan kişilerin yaşam süresidir. Son evreye gelen kişilerde uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda yaşam süresi 5 yıl olarak beklenir. Ancak bu hastanın sistemine ve hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir.

Koah Hastalığının Son Evresinde Neler Olur?

Koah hastalığının son evresi kişinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlandığı bir evredir. Koah hastalığının ilk evrelerinde sıklaşan öksürük nöbetleri, balgam üretiminde artış, nefes alırken hırıltı duyulmaya başlanması, gribal enfeksiyondan kaynaklanan hastalıklara daha sık yakalanma, tırnaklarda morarma, el ve ayaklarda şişme gibi belirtiler meydana gelir. Son evrede ise bu belirtiler üst seviyede gerçekleşmeye başlar. Kişinin nefes alma sırasında sesinde çıtırdamalar meydana gelirken göğüs bölgesinde hafif olan ağrılar nefes alamama seviyesinde baskı yapmaya başlar. Bunun yanı sıra kişi hareket etmese dahi yorulma ve nefessizlik yaşadığı için sosyal alandaki hareketlerini kısıtlar. Yemek ve içme sorunları da koah hastalığının son evresinde kendini gösterdiği için kilo kaybı başlar. Tüm bu belirtiler ile birlikte kişi psikolojik olarak da zorlandığı bir süresin içerisine girer. Koah hastalığının son evresi hastanın depresyona girdiği bir süreç olarak da karşımıza çıkar.

Koah Hastası Son Evrede Nasıl Rahatlatılır?

Koah hastalığının tedavisi için kullanılan bir ilaç şu anda bulunmamaktadır. Bu yüzden tedavi sırasında asıl amaç hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Bu kapsamda da hastalığın daha hafif seviyelerde seyretmesi için ilk olarak kişiler sigarayı bırakmalıdır. Egzersiz yapmak da koah hastası kişilere önerilir. Son evredeki koah hastasının rahatlaması için ise oksijen tedavisi uygulanır.