Kobe - Yokohama FM maçı heyecanı

Kobe ve Yokohama FM, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Kobe 36 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Yokohama FM 23 puanda ve 15. sırada. Kobe son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Yokohama FM son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; Kobe galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Yokohama FM galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kobe önceki hafta Yokohama FM mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Yokohama FM ise Kobe maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kobe, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

Yokohama FM, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yokohama FM 17 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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