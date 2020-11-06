AA

Koç Holding, yılın 9 ayında 125,7 milyar TL konsolide ciro elde etti. Yapılan açıklamaya göre, şirket 2020 yılının 9 ayında konsolide bazda toplam 125.7 milyar TL gelir elde ederken, 6.1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding'in 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgınının tüm dünyada zorlukları ve belirsizliği daha da artırırken, çevik yönetim anlayışının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Çakıroğlu, yurt içinde tüketici talebinin devam etmesi, yurt dışında ise ihracat pazarlarında başlayan hareketliliğin koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik yavaşlamanın etkilerini nispeten azalttığını kaydetti.

Ancak üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla özellikle Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınına yönelik kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesinin ihracat pazarlarındaki belirsizliklerin artabileceğinin sinyalini verdiğini vurgulayan Çakıroğlu, "Bu dönemde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın 9 ayında yaptığımız 6.1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 40 milyar TL’ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketleri’nin, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştirdiğine de dikkati çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi’nde bu sene de şirketleri ile en üst sıralarda yer aldıklarını bildiren Çakıroğlu, listede Ford Otosan'ın ihracat şampiyonu, Tüpraş'ın 3’üncü, Tofaş'ın 7'nci ve Arçelik'in 9’uncu olduğunu kaydetti.

'AVRUPA'DAKİ TRASIT'LERİN YÜZDE 85'İ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ'

Çakıroğlu, yılın ikinci çeyreğinden itibaren faizlerdeki aşağı yönlü seyrin ertelenen tüketici talebiyle birleşerek, özellikle otomotiv sektöründe yılın üçüncü çeyreğine olumlu yansıdığını belirtti.

Ford Otosan'ın yurt içi ticari araç pazarındaki liderliğini yüzde 37.3’e ulaşan pazar payıyla devam ettirdiğini aktaran Çakıroğlu, "Avrupa ticari araç pazarının e-ticaretin etkisiyle hızla toparlandığı bu dönemde, Ford pazar payını üçüncü çeyrekte yüzde 15.1’e çıkardı ve Ford markası 2015’ten bu yana süren Avrupa ticari araç pazarı liderliğini korudu. Bu dönemde Avrupa’da satılan Transit Ailesi araçların yüzde 85’i Ford Otosan tarafından üretildi. Fiat markası, Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılının ilk 9 ayını lider olarak tamamlarken, Tofaş 2019 Mayıs ayında aldığı kararla Fiat Egea’yı 225 milyon dolarlık yatırımla kapsamlı bir şekilde yeniledi ve model yelpazesine ‘Egea Cross’u ekledi. Yeni Egea Model ailesinin, 2021 yılı başında satışa sunulması planlanıyor" dedi.

Grubun otomotiv sektöründeki diğer şirketlerinin de yatırımlarından bahseden Çakıroğlu, "Diğer yandan pandemiye rağmen ihracattaki atılımına hız kesmeden devam eden Otokar, toplam yaklaşık 135 milyon dolar tutarındaki iki yeni ihracat anlaşması gerçekleştirdi. TürkTraktör ise ilk 9 ayda ürettiği traktör sayısını geçen seneye göre yüzde 38 arttırarak tarım sektörüne tüm gücüyle destek vermeye devam etti" bilgilerini paylaştı.

'ÜRETİMİ KARBON-NÖTR OLDU'

Dayanıklı tüketim sektöründe ertelenen tüketici talebi ve değişen tüketici tercihleri iç pazara olumlu yansırken, dış ticaretteki toparlanmanın da beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Çakıroğlu, "Arçelik, ikinci çeyrekte ötelenen talebin güçlü dönüşü sonucunda, yüksek bir ciro büyümesinin yanı sıra, güçlü operasyonel ve finansal yönetim ile birlikte her alanda başarılı sonuçlar elde etti. Arçelik ayrıca sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha atarak küresel üretim merkezlerinde 2019-2020 yılı için karbon-nötr oldu" değerlendirmesinde bulundu.

'YAPI KREDİ EKONOMİYE 384.4 MİLYAR TL KATKI SAĞLADI'

Çakıroğlu, bankacılık sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yapı Kredi’nin, Türkiye’nin üçüncü büyük özel bankası olarak faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Çakıroğlu, "Yapı Kredi, 2020 yılının ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yıllık bazda yüzde 24 artırarak, Türkiye ekonomisine 384.4 milyar TL kaynak sağladı. Nakdi kredi hacmini yıllık yüzde 27 artışla 283 milyar TL’ye çıkaran Yapı Kredi’nin özel bankalar arasındaki toplam kredi pazar payı yüzde 16.5 oldu. Ayrıca bankamız, dış ticaretin finansmanı ve genel kurumsal amaçlarla kullanılmak üzere geçtiğimiz günlerde 20 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla 367 gün vadeli yaklaşık toplam 805 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı" dedi.

Açıklamalarına Tüpraş'ı da dahil eden Çakıroğlu, "Tüpraş, normalleşme sürecine paralel yurt içinde artan talebi karşılamaya yönelik üretim artışı gerçekleştirirken, küresel olarak havacılık yakıtları başta olmak üzere arz talep dengesizliğinin sürdüğü bu dönemde, yüksek stokların da etkisiyle zayıf seyreden ürün marjları sebebiyle bu yılın ilk dokuz ayında net zarar kaydetti" ifadesini kullandı.