Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Şirketler
ABONE OL

Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti

Koç Holding ve topluluk şirketlerinde çalışıp emekli olan üst düzey yöneticileri buluşturan Koç-Yönder’in Yönetim Kurulu ve üyelerinden temsilciler, derneğin araya giren pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Koç-Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ökütçü ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Koç Topluluğu’nun şirketlerinde çalıştığımız dönemlerde olduğu gibi bugün de Ulu Önderimizin bizlere miras bıraktığı değerleri ve fikirleri yaşatma hedefini sürdürüyoruz. Kuruluşumuzun ardından geçen çeyrek asırda olduğu gibi, bundan sonrasında da Atamızın izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi

Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti
HABERTURK.COM

Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketlerinde çalışıp emekli olan üst düzey yöneticilerin bilgi ve birikimlerini toplumun hizmetine sunmak üzere 1995 yılında kurulan Koç-Yönder’in Yönetim Kurulu ve üyelerinden temsilciler, derneğin araya giren pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 25’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Koç-Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ökütçü, "Koç-Yönder olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e, yolumuza ışık olan ilke ve devrimlerine bağlılığımızı ifade etmek, Koç-Yönder adına Aziz Atatürk’e minnet, özlem ve saygılarımızı arz etmek üzere Anıtkabir’deydik. Bu ziyareti kuruluşumuzun 25’inci yıldönümü olan 2020 senesinde gerçekleştirmeyi hedeflemiştik. Ancak araya giren pandemi sebebiyle 27’nci yılımızda vazifemizi yerine getirebildik" dedi.

Deneyimlerini paylaşmayı sürdüreceklerini kaydeden Ökütçü, "Her birimiz ‘Ülkem varsa ben de varım’ diyen merhum Vehbi Koç’un kurduğu Koç Topluluğu’nun şirketlerinde çalıştığımız dönemlerde olduğu gibi, bugün de Ulu Önderimizin bizlere miras bıraktığı değerleri ve fikirleri yaşatma hedefini sürdürüyoruz. Bugün 27’nci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız derneğimizin üyeleriyle birlikte Koç Topluluğu’nun köklü kültürünü ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaya, ülkemizin ekonomisi ve iş dünyası için deneyimlerimizi paylaşmaya ve gençlerimizin kariyer hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Her şeyden önemlisi de aradan geçen çeyrek asırda olduğu gibi, budan sonra da Atamızın izinde yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi
İŞ-YAŞAM VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi
Tüketici güveni 1 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Tüketici güveni 1 yılın zirvesinde
Putin batılı ülkeleri suçladı
İŞ-YAŞAM Putin batılı ülkeleri suçladı
Dijital reklamcılığın en iyileri belirlenecek
İŞ-YAŞAM Dijital reklamcılığın en iyileri belirlenecek
Sanica Isı halka arzına 11 kat talep geldi
İŞ-YAŞAM İsveç fonu Sanica hissesi aldı
IMF'den Fransa'ya bütçe açığı uyarısı
İŞ-YAŞAM IMF'den Fransa'ya bütçe açığı uyarısı
Trendyol, UN Global Compact imzacıları arasına katıldı
İŞ-YAŞAM Trendyol UN Global Compact'a imza attı
Bob Iger yeniden Disney'in CEO'su oldu
İŞ-YAŞAM Bob Iger yeniden Disney'in CEO'su oldu
Fitch'ten ABD ve Euro Bölgesi'ne durgunluk uyarısı
İŞ-YAŞAM Fitch'ten Batı'ya durgunluk uyarısı
'Türkiye enerji krizinden pozitif yönde ayrıştı'
İŞ-YAŞAM 'Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.